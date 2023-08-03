Перед початком сезону 13 клубів домовилися про створення телепулу. Не підтримали ідею тільки Дніпро-1, Зоря та Динамо.

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Телепул під загрозою вже після першого туру

Однак пізніше також відмовився брати участь у телепулі й львівський Рух, який не погодився на умови співпраці та запропонував альтернативу. То ж, сезон стартував із 12 клубами у телепулі, домашні матчі яких транслюватимуть MEGOGO, Київстар ТБ, Setanta Sports.

Однак уже після першого туру стало відомо, що ще один клуб залишає проєкт. Ним став закарпатський Минай, який ухвалив рішення про припинення своєї присутності в єдиному телепулі Української Прем'єр-ліги.

Зазначається, що закарпатці вже повідомили лігу про своє рішення. Минай, починаючи з другого туру УПЛ-2023/2024, трансляцією матчів займатиметься самостійно. Показ домашніх матчів команди буде вестися в ютубі, а також на регіональних каналах Суспільного і телеканалі Спорт 1.

За інформацією KDK, Минай не проти ідеї єдиного пулу, але наразі не може виконати його вимоги щодо продакшену, а, відповідно, і загальної вартості пакета, який поставив MEGOGO.

Довідка. Свій наступний домашній матч Минай проведе 5 серпня о 15:00, закарпатський клуб прийме на своєму полі ЛНЗ. Обидві команди поступилися у першому турі та посідають дві останні сходинки у турнірній таблиці.