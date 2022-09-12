Минай впервые в истории одержал победу на выезде в УПЛ благодаря голу и пасу от чемпиона мира

Футбольный клуб Минай сыграл матчи против Ингульца на выезде в рамках четвертого тура УПЛ. Этот матч окончился победой гостей.

Минай выступает в УПЛ уже третий сезон подряд. Но до этого команда ни разу не праздновала победу в гостях. Безвыигрышная серия продолжалась 19 матчей. 12 сентября 2022 года она прервалась матчем против Ингульца.

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Этот матч команды сыграли в Петровом. А победу гости одержали благодаря голам в каждом из таймов. Сначала Твердохлеб забил после навеса Хахлева. А уже во втором тайме отличился и сам Хахлев – после навеса с правого фланга он в касание отправил мяч под перекладину соперника. Следует отметить, что полузащитник – чемпион мира в составе сборной Украины U-19.

Однако Ингулец был близок к тому, чтобы спастись от поражения. На последних минутах встречи вратарь закарпатского клуба Бандура опрометчиво сыграл за пределами собственной штрафной – он руками отбил летящий в ворота мяч. За это голкипер сразу был удален, а в ворота Минаю назначен штрафной. Именно со стандарта и отличился Козак.

Ингулец – Минай 1:2

Голы: Козак, 90+1 – Твердохлеб, 19, Хахлев, 60

Удаление: Бандура, 88 (Минай)

Но больше хозяев поля не хватило. В итоге Минай праздновал победу, ставшую первой выездной в рамках УПЛ в истории клуба.