Минай виступає в УПЛ вже третій сезон поспіль. Але до цього команда жодного разу не святкувала перемогу в гостях. Безвиграшна серія тривала 19 матчів. 12 вересня 2022 року вона перервалася матчем проти Інгульця.

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Цей матч команди зіграли в Петровому. А перемогу гості здобули завдяки голам в кожному з таймів. Спочатку Твердохліб забив після навісу Хахльова. А вже у другому таймі відзначився і сам Хахльов – після навісу з правого флангу він в дотик відправив м'яч під перекладину суперника. Варто відзначити, що півзахисник – чемпіон світу у складі збірної України U-19.

Однак Інгулець був близький до того, щоб врятуватися від поразки. На останніх хвилинах зустрічі воротар закарпатського клубу Бандура необачно зіграв за межами власного штрафного майданчика – він руками відбив м'яч, який летів у ворота. За це голкіпер одразу був вилучений, а у ворота Минаю призначений штрафний. Саме зі стандарту і відзначився Козак.

Інгулець – Минай 1:2

Голи: Козак, 90+1 – Твердохліб, 19, Хахльов, 60

Вилучення: Бандура, 88 (Минай)

Та на більше господарів поля не вистарчило. У підсумку Минай святкував перемогу, яка стала першою виїздною в рамках УПЛ в історії клубу.