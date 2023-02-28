Футболист, заменивший Мудрика, не сыграет за Шахтер в их первом матче УПЛ в 2023 году

Вторник, 28 февраля, состоится перенесенный матч 9-го тура УПЛ, в котором Шахтер сыграет против Миная. В поединке во Львове "горняки" не смогут рассчитывать на полузащитника Дмитрия Криськива.

Игорь Йовичевич объявил заявку на предстоящий матч против Миная. В список из 23-х футболистов не попал Дмитрий Криськив, которого называют заменой перешедшего в лондонское Челси Михаила Мудрика. Однако 22-летний полузащитник не сыграет в поединке против клуба из Закарпатья.

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Те же потери, которые были в предыдущем матче

Крискив пропускал предыдущий матч Шахтера в Лиге Европы против Ренна, в котором "горняки" по пенальти обыграли французов и пробились в 1/8 финала еврокубкового турнира.

Дмитрий не сыграл из-за травмы.

Криськив провел за "горняков" в текущем сезоне 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи. Напомним, что Дмитрий присоединился к главной команде Шахтера только в июле 2022 года.

Также вне состава остаются ранее травмированные Олег Очеретько и Марьян Швед.

Поэтому Йовичевичу придется ставить кого-нибудь другого на левый фланг атаки.



Заявка Шахтера на матч с Минаем / Фото с твиттера донецкого клуба

Напомним, что перенесенный поединок Минай – Шахтер состоится 28 февраля в 15:00. Встретятся совершенно противоположные команды. Шахтер с 30 очками идет вторым, уступая лидеру сезона Днепра-1 5 баллов.

Минай же остается в зоне вылета из УПЛ, имея в своем активе 14 пунктов. Закарпатский клуб 13-й и в зоне плей-офф на вылет.