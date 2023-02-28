Ігор Йовічевіч оголосив заявку на майбутній матч проти Минаю. До списку із 23-х футболістів не потрапив Дмитро Криськів, якого називають заміною Михайла Мудрика, який перейшов у лондонське Челсі. Однак 22-річний півзахисник не зіграє у поєдинку проти клубу із Закарпаття.
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Ті самі втрати, які були у попередньому матчі
Криськів пропускав попередній матч Шахтаря у Лізі Європи проти Ренна, у якому "гірники" по пенальті обіграли французів та пробились в 1/8 фіналу єврокубкового турніру.
Дмитро не зіграв через травму.
Також поза складом залишаються раніше травмовані Олег Очеретько та Мар'ян Швед.
Тому Йовічевічу доведеться ставити когось іншого на лівий фланг атаки.
Заявка Шахтаря на матч з Минаєм / Фото з твітеру донецького клубу
Нагадаємо, що перенесений поєдинок Минай – Шахтар відбудеться 28 лютого о 15:00. Зустрінуться зовсім протилежні команди. Шахтар із 30 очками йде другим, поступаючись лідеру сезону Дніпру-1 5 балами.
Минай ж залишається у зоні вильоту з УПЛ, маючи у своєму активі 14 пунктів. Наразі закарпатський клуб 13-й та у зоні плей-офф на виліт.