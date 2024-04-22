Мировая в Минае: Рух спасся от поражения в матче с аутсайдером сезона УПЛ

Матч между Минаем и Рухом продолжил программу 25-го тура УПЛ-2023/2024. В понедельник, 22 апреля, команды расписали ничью на поле "лис".

Минай – Рух 1:1

Голы: Петько, 69 – Квасница, 77

До экватора первого тайма команды не создали ни одного опасного момента. Первый острый эпизод был аж на 32-й минуте встречи, когда Сыч замкнул передачу от Дидыка, но голкипер Миная спас команду от пропущенного гола, пишет 24 Канал.

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Уже через 6 минут хороший момент создали хозяева поля. Защита львовян забыла за Кораблина, но с его ударом справился Ледвий.

В конце тайма Таллер пристреливался по воротам соперника, но пробил над перекладиной.

До перерыва командам так и не удалось размочить нули на табло.

Обмен голами

На старте второй 45-минутки судья назначил пенальти в ворота Миная. Однако судья пересмотрел видеоповтор, после которого изменил свое решение. 11-метровый для Руха сменился на штрафной удар в пользу хозяев.

На 67-й минуте очень опасно было у ворот гостей из Львова. Ледвий парировал удар в упор от Устименко.

Однако уже через 2 минуты хозяева таки пробили голкипера "желто-черных". Петько лучше всех сыграл после подачи с углового и головой открыл счет в матче – 1:0. Ошибка Ледвия, который должен был первым быть на мяче привел к голу для хозяев.

На 77-й минуте Рух сравнял счет в матче. Квасница едва не ценой травмы головы результативно замкнул передачу на дальней штанге от Таллеса – 1:1.

До финального свистка команды так и не смогли больше забить, несмотря на созданные моменты. Рух вывел со стадиона Миная один балл – 1:1.

Видео голов матча Минай – Рух

После этой ничьей Рух набрал уже 41 балл и замыкает топ-5 таблицы УПЛ. Что касается Миная, то у закарпатцев 16 набранных очков, клуб продолжает занимать последнее место среди клубов в таблице первенства.