Минай – Рух 1:1

Голи: Петько, 69 – Квасниця, 77

До екватора першого тайму команди не створили жодного небезпечного моменту. Перший гострий епізод був аж на 32-й хвилині зустрічі, коли Сич замкнув передачу від Дідика, але голкіпер Минаю врятував команду від пропущеного голу, пише 24 Канал.

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Вже через 6 хвилин хороший момент створили господарі поля. Захист львів'ян забув за Корабліна, але з його ударом впорався Ледвій.

Наприкінці тайму Таллер пристрілювався по воротах суперника, але пробив над поперечиною.

До перерви командам так і не вдалось розмочити нулі на табло.

Обмін голами

На старті другої 45-хвилинки суддя призначив пенальті у ворота Минаю. Однак суддя переглянув відеоповтор, після якого змінив своє рішення. 11-метровий для Руха змінився на штрафний удар на користь господарів.

На 67-й хвилині дуже небезпечно було біля воріт гостей зі Львова. Ледвій парирував удар впритул від Устименка.

Однак вже через 2 хвилини господарі таки пробили голкіпера "жовто-чорних". Петько найкраще зіграв після подачі з кутового та головою відкрив рахунок у матчі – 1:0. Помилка Ледвія, який повинен був першим бути на м'ячі привів до гола для господарів.

На 77-й хвилині Рух зрівняв рахунок у матчі. Квасниця ледь не ціною травми голови результативно замкнув передачу на дальній стійці від Таллеса – 1:1.

До фінального свистка команди так і не змогли більше забити, попри створені моменти. Рух вивів зі стадіону Минаю один бал – 1:1.

Відео голів матчу Минай – Рух

Після цієї нічиєї Рух набрав вже 41 бал та замикає топ-5 таблиці УПЛ. Щодо Минаю, то у закарпатців 16 набраних очок, клуб продовжує посідати останнє місце серед клубів у таблиці першості.