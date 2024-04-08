Первая победа "волков" в 2024 году: аутсайдер УПЛ Минай едва не вырвал ничью у Полесья – видео

В первом матче понедельника, 8 апреля, в рамках 23-го тура УПЛ-2023/2024 Минай принимал Полесье. Поединок из-за воздушной тревоги длился несколько дольше запланированного, но это не помешало гостям добыть три очка.

Минай – Полесье 2:3

Голы: Устименко, 65, 87 – Эрнандес, 9, 23, Мустафаев, 59

Уже в первые 10 минут гостям из Житомира удалось забить быстрый гол. Все началось с классного перевода на Козака, который обыгрался с Тейлором и сделал верховую подачу в штрафную площадку хозяев, где лучше всего на втором этаже сыграл Эрнандес и открыл счет в поединке 0:1. Новичок Полесья оформил свой дебютный гол в футболке житомирского клуба, сообщает 24 Канал.

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В середине первого тайма Эрнандес отметился дублем. На этот раз 22-летний футболист из Венесуэлы лучше всего сыграл на добивании и удвоил преимущество "волков" 0:2.

Первый тайм закончился позже запланированного из-за воздушной тревоги, которая охватила всю страну.

Во втором тайме гости увеличили свое преимущество до неприличных 0:3. Мустафаев после передачи Кошты забил третий гол Полесья.

Через семь минут Минаю удалось отквитать один мяч усилиями Устименко – 1:3.

Гол на 65-й минуте не стал последним в поединке. В конце матча Устименко сократил отставание Миная до минимума – 2:3.

Полесье одержало первую победу в официальном матче 2024-го года.

Житомирский клуб наконец набрал 3 балла и теперь получил уже 36 очков, занимая 6-е место в УПЛ. Минай при своих 14 пунктах продолжает отставать – последняя 16-я строчка. Закарпатский клуб продолжает быть главным претендентом на вылет в Первую лигу.

Видео голов матча Минай – Полесье