Минай – Полісся 2:3

Голи: Устименко, 65, 87 – Ернандес, 9, 23, Мустафаєв, 59

Вже у перші 10 хвилин гостям із Житомира вдалось забити швидкий гол. Все розпочалось із класного переведення на Козака, який обігрався із Тейлором та зробив верхову подачу у штрафний майданчик господарів, де найкраще на другому поверсі зіграв Ернандес та відкрив рахунок у поєдинку 0:1. Новачок Полісся оформив свій дебютний гол у футболці житомирського клубу, повідомляє 24 Канал.

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У середині першого тайму Ернандес відзначився дублем. Цього разу 22-річний футболіст із Венесуели найкраще зіграв на добиванні та подвоїв перевагу "вовків" 0:2.

Перший тайм закінчився пізніше запланованого через повітряну тривогу, яка охопила усю країну.

У другому таймі гості збільшили свою перевагу до непристойних 0:3. Мустафаєв після передачі Кошти забив третій гол Полісся.

Через сім хвилин Минаю вдалось відквитати один м'яч зусиллями Устименка – 1:3.

Гол на 65-й хвилині не став останнім у поєдинку. Наприкінці матчу Устименко скоротив відставання Минаю до мінімуму – 2:3.

Полісся здобуло першу перемогу в офіційному матчі 2024-го року.

Житомирський клуб нарешті набрав 3 бали та тепер здобув вже 36 очок, посідаючи 6-те місце в УПЛ. Минай при своїх 14 пунктах продовжує пасти задніх – остання 16-та сходинка. Закарпатський клуб продовжує бути головним претендентом на виліт у Першу лігу.

Відео голів матчу Минай – Полісся