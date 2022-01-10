Минай определился с главным тренером команды, – СМИ

Закарпатский Минай определился с главным тренером. Им станет украинский специалист Владимир Шаран. Его представят 14 января.

Именно тогда Ужгородская команда выйдет из отпуска. Где проведет собрание один из аутсайдеров УПЛ пока неизвестно.

Смотрите также Дженоа может уволить Шевченко: какова вероятность такого развития событий

От рекомендаций Шарана будет зависеть, где закарпатцы будут готовиться к весенней части сезона: в Турции или дома, сосредоточившись на контрольных матчах с командами из соседних стран.

Тренерская карьера Шарана

Все свою тренерскую карьеру специалист провел в Украине. Начал работу в Закарпатье, а уже в 2010-м впервые возглавил Александрию. С александрийцами работал до января 2012-го и направился в Карпаты, за которые выступал в качестве футболиста.

Однако во Львове не задержался. В июне 2013 года вернулся в Александрию, команду возглавлял до мая 2021-го.

В Александрии стал именитым тренером, который впервые в истории вывел клуб в еврокубки. Произошло это в сезоне-2015/2016.

По итогам сезона-2018/2019 подопечные Шарана завоевали "бронзу" УПЛ, поэтому в следующем сезоне клуб выступал в групповом раунде Лиги Европы.

Минай занимает в чемпионате УПЛ предпоследнее, 15 место, набрав десять очков.