Ищут преемника Леонова

50-летний специалист является одним из главных претендентов на пост главного тренера Миная. Владимир Шаран может стать преемником Игоря Леонова.

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Шаран может продолжить тренерскую карьеру в УПЛ после долгих 10 лет в Александрии. Специалист является знаковым лицом украинского футбола. Именно Шаран впервые привез в Александрию еврокубки.

Президент Миная Валерий Пересоляк уже якобы имел встречу с наставником. Отметим, что клуб еще раньше интересовался опытным тренером.

Впрочем, пока вопрос сотрудничества Шарана и Миная остается открытым.

Потенциальный клуб Шарана – аутсайдер УПЛ. Минай идет предпоследним в таблице чемпионата Украины. За первую часть сезона клуб получил лишь 10 очков.

Тренерская карьера Шарана