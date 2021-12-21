Ищут преемника Леонова
50-летний специалист является одним из главных претендентов на пост главного тренера Миная. Владимир Шаран может стать преемником Игоря Леонова.
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Шаран может продолжить тренерскую карьеру в УПЛ после долгих 10 лет в Александрии. Специалист является знаковым лицом украинского футбола. Именно Шаран впервые привез в Александрию еврокубки.
Президент Миная Валерий Пересоляк уже якобы имел встречу с наставником. Отметим, что клуб еще раньше интересовался опытным тренером.
Впрочем, пока вопрос сотрудничества Шарана и Миная остается открытым.
Потенциальный клуб Шарана – аутсайдер УПЛ. Минай идет предпоследним в таблице чемпионата Украины. За первую часть сезона клуб получил лишь 10 очков.
Тренерская карьера Шарана
- Все свою тренерскую карьеру специалист провел в Украине. Начал работу в Закарпатье, а уже в 2010-м впервые возглавил Александрию.
- С александрийцами работал до января 2012-го и направился в Карпаты, за которые выступал в качестве футболиста.
- Однако во Львове не задержался. В июне 2013 года вернулся в Александрию, команду возглавлял до мая 2021-го.
- В Александрии стал именитым тренером, который впервые в истории вывел клуб в еврокубки. Произошло это в сезоне-2015/2016.
- По итогам сезона-2018/2019 подопечные Шарана завоевали "бронзу" УПЛ, поэтому в следующем сезоне клуб выступал в групповом раунде Лиги Европы.