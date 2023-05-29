Не ухватились за последний шанс: Металлист уступил Минаю и вылетел из УПЛ – видео

Харьковский коллектив покинул украинскую элиту. У "желто-синих" был скудный шанс сохранить прописку.

Минай – Металлист 2:1

Голы: Вишневский, 61, Пономарь, 75 – Демченко, 36

Минай и Металлист провели встречу в рамках 29-го тура Украинской Премьер-лиги, победителями из которой вышел закарпатский коллектив. "Лисы" убили надежды харьковского клуба, пишет 24 Канал.

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Очередная потеря УПЛ

Металлист, считавшийся одним из главных претендентов на вылет в конце сезона, все еще имел скудные шансы, чтобы спасти свою прописку в элите украинского футбола. Харьковчан нужно было выигрывать две последние встречи и надеяться на неудачи прямых конкурентов. Однако "желто-синие" стали жертвой борьбы за выживание.

Харьковский коллектив сразу продемонстрировал свое желание выступать в элитном дивизионе, однако забитый мяч пришел только к концу первого тайма. На 36-й минуте матча Егор Демченко поразил ювелирным ударом дальний нижний угол ворот соперника и подарил надежду своей команде, 0:1.

Металлист держал позиции и одиночно атаковал, однако и Минай не желал опускаться в зону переходных матчей, поэтому закарпатский клуб начал уверенно добывать себе результат, а тем самым разочаровывать своего соперника. Сначала, на 61-й минуте матча, Олег Вишневский после сольного прохода своего одноклубника по флангу принял передачу на пустые ворота и сравнял счет в игре. А уже на 75-й минуте встречи Руслан Паламарь получил возможность пробить с одиннадцатиметровой отметки, проблем с реализацией не возникло, 2:1.

Металлист все же головы не опустил и пытался спасти ситуацию – харьковский коллектив имел несколько шансов хоть сравнять счет в матче, поскольку они устроили облаву ворот Миная, однако голкипер, стойка и фарт уберегли лидерские позиции "лис" в матче. Затем закарпатский клуб взял мяч под контроль и убил весь темп матча.

Таким образом Металлист вслед за Львовом досрочно покидает элиту украинского футбола. Места этих коллективов в УПЛ займут Полесье и Оболонь, ставшие лидерами Первой лиги. Теперь интрига зависла вокруг переходных матчей, где находятся Верес с Ингульцем, однако их место имеют перспективу занять Рух, Металлист 1925 и Черноморец.

Колос и Минай (занявший 8-е место чемпионата) имеют по 33 очка в активе и еще чудом могут резко опуститься на дно турнирной таблицы. Команды, которые окажутся на 13-м и 14-м месте чемпионата, сыграют в переходных матчах. с ЛНЗ и Металлургом соответственно.