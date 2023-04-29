Минай благодаря спорному пенальти спасся от поражения в матче с Металлистом 1925: видеообзор

Поединок закарпатского Миная и харьковского Металлиста 1925 не определил победителя. Однако результат встречи вряд ли удовлетворил оба коллектива.

Минай – Металлист 1925 1:1

Голы: Витенчук, 73 (с пен.) – Безуглый, 52

В предыдущем туре харьковчане в гостях убедительно победили Львов (2:0). Так что в отчетном поединке подопечные Эдмара планировали разжиться еще тремя баллами, пишет 24 Канал.

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Первый тайм прошел в равной борьбе. Соперники выбрали осторожную тактику, ожидая результативной ошибки друг друга. Гол в раздевалку должен был забивать форвард Миная Вишневский, неудачно сыгравший на добивании после пушки Немчанинова.

Металлист 1925 открыл счет во встрече в начале второго тайма. Во время розыгрыша углового защитник харьковчан Безуглый выиграл борьбу у Горина и пробил мимо Бандуры.

Шаран мгновенно отреагировал на ошибку в защите, произведя тройную замену. Свой гол Минай организовал на 72-й минуте, но при достаточно спорных обстоятельствах. В борьбе с Курилом упал Твердохлеб и судья не колеблясь назначил одиннадцатиметровый. Повтор момента показал, что защитник играл в мяч. Однако арбитр был иного мнения. Витенчук четко реализовал пенальти, разведя голкипера и мяч по разным углам.

На последних минутах матча харьковчане пытались вырвать победу, но не хватило фарта. Так что в итоге игра завершилась вничью 1:1.

Минай набрал 23 очка, но опустился в зону переходных матчей.

Металлист 1925 сохранил 10-ю строчку, однако харьковчане еще не гарантировали себе прописку на следующий сезон.

Видеообзор матча Минай – Металлист 1925