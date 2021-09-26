Минай – Львів 1:2

Голи: Байдал, 43 – Якімець, 21, Шина, 56

Команди доволі рівно розпочали матч, без небезпечних моментів. Гра була переважно у центрі поля. Минай намагався пробити захист Львова довгими закиданнями, але жодна з них не дійшла до атакувальної ланки команди.

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Вже на початку матчу гості були змушені провести першу заміну. Махмутович отримав травму.

Львів після першого удару у ворота суперника відкрили рахунок. Якімець ударом в один дотик у ближній кут вивів гостей вперед – 0:1.

Гості продовжували атакувати, двічі над поперечиною пробивав Ернест. Підопічні Кобіна не створили майже нічого. Однак наприкінці першого тайму таки своїм першим ударом у грі забили. Класний удар з дальньої відстані вдався Байдалу – 1:1.

На перерву команди пішли за рівного рахунку.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Після відпочинку знову забили гості. Щось неймовірне створювали футболісти на полі. Шина гарматним пострілом з-за меж штрафного вивів команду вперед – 1:2. Одні шедеври, а не голи були у матчі.

Відео голу Шини

Після пропущеного голу додав в активності й Минай. Кулієв з гострого кута пробив вище воріт Львова. Кулієва збили на шляху у штрафний суперника. Але суддя ніяк не відреагував на апеляції гравця щодо фолу.

Кобак ледь не вибіг віч-на-віч з голкіпером гостей. Але удар у гравця, який вийшов на поле з лавки для запасних зовсім не вдався.

Господарі так і не змогли бодай зрівняти рахунок. Уболівальники після фінального свистка освистали футболістів.