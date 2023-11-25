Вернидуб испортил дебют Любеновичу: Кривбасс минимально обыграл аутсайдера УПЛ – видео

Команда Юрия Вернидуба сумела прервать двухматчевую безвыигрышную серию. Для победы Кривбасса хватило одного точного удара Виктора Близниченко.

Минай – Кривбасс 0:1

Гол: Близниченко, 64

Удаление: Вакулко, 87 (К)

Во время перерыва в чемпионате Минай сменил главного тренера. Закарпатскую команду возглавил Желько Любенович, для которого поединок против Кривбасса стал дебютным в УПЛ, пишет 24 Канал.

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Джокер Вернидуба принес победу Кривбассу

Подопечные Юрия Вернидуба больше владели игровым преимуществом. Однако долго не могли отправить мяч в сетку ворот опытного Бандуры.

Такой ход событий не устраивал тренерский штаб криворожцев. На замену после перерыва вышли Приходько, Татарков и Близниченко. Именно арендованному динамовцу удалось забить победный гол. На 64-й минуте поединка Близниченко первым успел на добивание и пробил под перекладину. Кстати, этот гол стал первым в УПЛ для 21-летнего вингера.

Хозяева пытались спастись от поражения. Однако даже удаление хавбека Кривбасса Вакулка не помогло Минаю. В итоге команда Желько Любеновича потерпела поражение со счетом 0:1.

Минай остался на последней строчке турнирной таблицы. Закарпатская команда еще не побеждала в нынешнем сезоне УПЛ.

Кривбасс набрал 30 очков и вышел на первое место. Команду Вернидуба может обойти Днепр-1, сыграющий свой матч против Черноморца 27 ноября

Видеообзор матча Минай – Кривбасс