10 гол Цыганкова и жирная точка от Шапаренко: видео голов в матче Минай – Динамо

Киевское "Динамо" 27-го ноября получило 13-ю победу в чемпионате Украины сезона-2021/2022. Киевляне в Ужгороде переиграли Минай (2:0) благодаря голам Виктора Цыганкова и Николая Шапаренко.

10 гол Цыганкова

На 11-й минуте игры Динамо получило стопроцентную возможность выйти вперед, ведь заработало пенальти. Виталий Буяльский упал в штрафной после контакта с Олегом Горином.

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Арбитр матча без колебаний указал на отметку. Одиннадцатиметровый исполнил штатный пенальтист "Динамо" Виктор Цыганков. Лидер киевлян развел мяч и голкипера по разным углам и вывел Динамо вперед.

Видео гола Цыганкова

Важный гол Шапаренко

. Для Цыганкова это уже 10-й гол в УПЛ сезона-2021/2022. В гонке бомбардиров футболист Динамо сравнялся с Артемом Довбиком из Днепра-1.

В компенсированное ко второму тайму время Динамо удвоило свое преимущество и добило Минай. Результативная атака "бело-синих" прошла через правый фланг.

Сергей Сидорчук прострелил примерно на 11 метров, где был Николай Шапаренко. Полузащитник пробил в одно касание и не оставил шансов голкиперу.

Для Николая это 15-й гол за 88 матчей в чемпионатах Украины.

Видео гола Шапаренко