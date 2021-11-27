10 гол Цыганкова
На 11-й минуте игры Динамо получило стопроцентную возможность выйти вперед, ведь заработало пенальти. Виталий Буяльский упал в штрафной после контакта с Олегом Горином.
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Арбитр матча без колебаний указал на отметку. Одиннадцатиметровый исполнил штатный пенальтист "Динамо" Виктор Цыганков. Лидер киевлян развел мяч и голкипера по разным углам и вывел Динамо вперед.
Видео гола Цыганкова
Важный гол Шапаренко
В компенсированное ко второму тайму время Динамо удвоило свое преимущество и добило Минай. Результативная атака "бело-синих" прошла через правый фланг.
Сергей Сидорчук прострелил примерно на 11 метров, где был Николай Шапаренко. Полузащитник пробил в одно касание и не оставил шансов голкиперу.
Для Николая это 15-й гол за 88 матчей в чемпионатах Украины.
Видео гола Шапаренко