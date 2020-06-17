Минай – Динамо: онлайн-трансляция 1/2 финала Кубка Украины
Закарпатский "Минай" и "Динамо" 17 июня сойдутся в полуфинале Кубка Украины. Просмотреть битву за выход в финал можно на сайте Спорт 24.
Игра состоится в селе Минай недалеко от Ужгорода, сообщает 24 канал. Начало матча в 14:00.
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Для минайського клуба это дебютный выход в полуфинал Кубка Украины. На своем пути закарпатцы одолели "Калуш", "Волынь", "Львов" и "Ингулец".
Зато "Динамо", которое получало Кубок Украины 11 раз, стремится пополнить свою коллекцию.
На пути в полуфинал киевляне победили "Шахтер" и "Александрию".
Что интересно, в прошлом розыгрыше Кубка Украины клубы также встречались в Минае. Победу в 1/8 финала со счетом 3:1 одержало "Динамо".
Минай – Динамо: онлайн-трансляция
Стартовые составы
Минай: Попович, Жичиков, Допилка, Маткобожик, Стасюк, Кныш, Глагола, Вагин, Оринчак, Нирев, Пиняшко
Динамо: Бойко, Караваев, Попов, Шабанов, Пиварич, Андриевский, Вербичи, Дуенлунд, Шепелев, Де Пена, Соль