Милуоки – Финикс 105:98 (29:16, 13:31 35:30, 28:21)

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Милуоки одержали победу в финальной серии 4:2. Ранее в серии Финикс побеждал со счетом 118:105 и 118:108, а Милуоки одерживал победы со счетом 120:100, 109:103 и 123:119.

MVP финала НБА

Исторический матч провел лидер Бакс Яннис Адетокунбо, который набрал 50 очков и 13 подборов. Форвард был признан MVP финалов.

Милуоки победил в Национальной баскетбольной ассоциации впервые за 50 лет. В предыдущий раз "Бакс" брали титул в 1971 году. Таким образом, Милуоки оформил свое второе чемпионство в истории.

Милуоки – Финикс: видеообзор