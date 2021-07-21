Мілуокі – Фінікс 105:98 (29:16, 13:31 35:30, 28:21)

До слова Україна та Росія зіграють між собою на двох баскетбольних турнірах поспіль

Мілуокі здобули перемогу у фінальній серії 4:2. Раніше в серії Фінікс перемагав з рахунком 118:105 і 118:108, а Мілуокі здобував перемоги з рахунком 120:100, 109:103 і 123:119.

MVP фіналу НБА

Історичний матч провів лідер Бакс Янніс Адетокунбо, який набрав 50 очок і 13 підбирань. Форвард був визнаний MVP фіналів.

Мілуокі переміг у Національній баскетбольній асоціації вперше за 50 років. У попередній раз "Бакс" брали титул в 1971 році. Таким чином, Мілуокі оформив своє друге чемпіонство в історії.

Мілуокі – Фінікс відеоогляд