Милуоки впервые с 1974 года вышел в финал НБА: календарь матчей

Милуоки Бакс стали вторым финалистом НБА сезона-2020/2021. В финале Восточной конференции баскетболисты Милуоки за 6 матчей переиграли Атланту Хоукс.

Атланта – Милуоки 107:118 (24:28, 19:19, 29:44, 35:27)

Примечательно Финикс сенсационно вышел в финал НБА впервые за 28 лет

В субботу, 3 июля, состоялся шестой матч финальной серии Восточной конференции НБА.

Несмотря на отсутствие Янниса Адетокумбо Милуоки обыграл в гостях Атланту (118:107). Таким образом Бакс сделали счет в серии 4:2 и вышли в финал НБА.

Милуоки сыграет в финале НБА впервые с 1974 года.

Атланта – Милуоки видеообзор

НБА опубликовала полное расписание игр финальной серии плей-офф 2021 года между Финиксом и Милуоки.

Серия начнется в Финиксе во вторник, 6 июля.

Расписание финальной серии плей-офф НБА-2021