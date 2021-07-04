Атланта – Мілуокі 107:118 (24:28, 19:19, 29:44, 35:27)
Варте уваги Фінікс сенсаційно вийшов у фінал НБА вперше за 28 років
У суботу, 3 липня, відбувся шостий матч фінальної серії Східної конференції НБА.
Попри відсутність Янніса Адетокумбо Мілуокі обіграв у гостях Атланту (118:107). Таким чином Бакс зробили рахунок у серії 4:2 і вийшли у фінал НБА.
Мілуокі зіграє у фіналі НБА вперше з 1974 року.
Атланта – Мілуокі відеоогляд
НБА опублікувала повний розклад ігор фінальної серії плей-офф 2021 року між Фініксом та Мілуокі.
Серія почнеться у Фініксі у вівторок, 6 липня.
Розклад фінальної серії плей-офф НБА-2021
- 1 матч. 6 липня. Фінікс – Мілуокі
- 2 матч. 8 липня. Фінікс – Мілуокі
- 3 матч. 11 липня. Мілуокі – Фінікс
- 4 матч. 14 липня. Мілуокі – Фінікс
- 5 матч*. 17 липня. Фінікс – Мілуокі
- 6 матч*. 20 липня. Мілуокі – Фінікс
- 7 матч*. 22 липня. Фінікс – Мілуокі