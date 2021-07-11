Милота дня: маленькие дети Месси спели в честь победы Аргентины на Кубке Америки – видео

Сборная Аргентины вместе с Лионелем Месси выиграла первый трофей с 1993 года, когда в последний раз поднимала над головой титул за победу на Копа Америка.

"Альбиселесте" одолели Бразилию в финале Копа Америка-2021 (1:0). Первой с 1993 года победе радовалось большинство Аргентины, дети Месси не были исключением.

К слову Аргентина выиграла Копа Америка, Месси получил первый титул со сборной

Лидер сборной Аргентины Месси имеет невероятную домашнюю поддержку. Это в очередной раз подтвердили его сыновья, которые горячо болели за Аргентину.

После матча они спели песню в честь триумфа отца и компании. "Вперед, вперед", – напевали Тьяго, Матео и Чиро. Все это Антонелла Рокуццо, жена Лео, сняла на телефон и поделилась видео в своем инстаграме.

Видео пения детей Месси