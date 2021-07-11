"Альбіселесте" здолали Бразилію у фіналі Копа Америка-2021 (1:0). Першій з 1993 року великій перемозі раділа більшість Аргентини, діти Мессі не були виключенням.

До слова Аргентина виграла Копа Америка, Мессі здобув перший титул зі збірною

Лідер збірної Аргентини Мессі має неймовірну домашню підтримку. Це вкотре підтвердили його сини, які палко вболівали за Аргентину.

Після матчу вони заспівали пісню на честь тріумфу батька і Ко. "Вперед Аргентино, вперед", – наспівували Тьяго, Матео і Чіро. Все це Антонелла Рокуццо, дружина Лео, зафільмувала на телефон та поділилась відео у своєму інстаграмі.

Відео співу дітей Мессі