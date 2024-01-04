Сколько Милевский тратил на казино: эксигрец назвал потрясающую сумму

Ранее бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказывал, что периодически бывал в казино. Теперь эксигровец рассказал, сколько же он тратил на азартные игры.

На своем Twitch-канале Милевский рассказал, какую самую большую сумму он проиграл в казино. Он добавил, что такое случалось не часто.

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Милевский рассказал о самом большом проигрыше в казино

Проигрывал 15 тысяч долларов и затем отыгрался. Такая история была. А так много не проигрывал. Боялся многое проигрывать. Слава Богу, что я тратил деньги на другое,

– сказал Милевский.

Громкое возвращение домой после поражения от Реала

Милевский выступал за Динамо с 2002 по 2013 годы. За киевлян ему удалось оформить 87 голов. Также за свою карьеру он успел поиграть Газиантепспор, Хайдук, СНК Сплит, Конкордию, Тосно, Динамо Брест, Кишварду и Минай. А еще Милевский провел 50 игр за сборную Украины, где забил 8 голов.

Также на этот раз Милевский вспомнил гулянку в самолете после разгромного поражения от Реала.

Напомним, что в 2006 году Динамо уступило Лигу чемпионов на выезде Реала. Матч закончился со счётом 1:5. Тогда же Милевский отметился единственным забитым мячом среди киевлян.

Футболист рассказал, как он вместе с командой возвращался в Украину. Похоже, что без алкоголя не обошлось. По словам Милевского, сначала было не до радости. Однако пока они летели из Мадрида в Киев, "нормально стресс убрали". И когда его встречали друзья в аэропорту, то у него уже было другое настроение и хвастался забитым мячом.