На своєму Twitch-каналі Мілевський розповів, яку найбільшу суму він програв у казино. Він додав, що таке траплялося не часто.
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Мілевський розповів про найбільший програш в казино
Програвав 15 тисяч доларів і потім відігрався. Така історія була. А так багато не програвав. Боявся багато програвати. Слава Богу, що я витрачав гроші на інше,
– сказав Мілевський.
Гучне повернення додому після поразки від Реала
Також цього разу Мілевський пригадав гулянку в літаку після розгромної поразки від Реала.
Нагадаємо, що у 2006 році Динамо поступилось в Лізі чемпіонів на виїзді Реалу. Матч закінчився з рахунком 1:5. Тоді ж Мілевський відзначився єдиним забитим м'ячем серед киян.
Футболіст розповів, як він разом з командою поверталися в Україну. Та схоже, що без алкоголю не обійшлося. За словами Мілевського, спершу було не до радощів. Однак поки вони летіли з Мадриду у Київ, то "нормально стрес прибрали". І коли його зустрічали друзі в аеропорту, то він вже мав інший настрій та вихвалявся забитим м'ячем.