Милевский заявил о трудностях после окончания футбольной карьеры

Нападающий Артем Милевский недавно объявил, что заканчивает профессиональную карьеру футболиста. Но пока не знает чем будет заниматься дальше.

Артем Милевский стал гостем программы "Большой футбол". Среди прочих был вопрос о том, чем он планирует заниматься в дальнейшем. По его словам, это будет медийность, но что именно – не уточнил.

Вот это Вы просто не выживете, – Милевский заявил, что не считает высокими зарплаты футболистов

При этом Милевский добавил, что очень трудно "перестроиться" после окончания карьеры.

"Трудно заканчивать футбольную карьеру. Надо перестраиваться. Когда у тебя условно все время в одиннадцать тренировки, приезжаешь на базу в Конча-Заспу, потренировался, с Алиевым поехали пообедали, завтра снова в одиннадцать тренировки... В общем, очень скучаю по этому. Ищу направление свое. Не то, что сложный период – надо найти себя и чем быстрее, тем лучше", – рассказал Милевский.

По его словам, у него сейчас немало различных идей, и он ищет то, что будет хорошо именно для него.

О прощальном матче

Милевский планирует организовать прощальный матч. Это будет игра "друзей Милевского" против "друзей Алиева".