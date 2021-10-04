Артем Мілевський став гостем програми "Великий футбол". Серед інших було питання про те, чим він планує займатися надалі. За його словами, це буде медійність, але що саме – не уточнив.

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При цьому Мілевський додав, що дуже важко "перебудуватися" після закінчення кар'єри.

"Важко закінчувати футбольну кар'єру. Треба перебудовуватися. Коли у тебе умовно весь час в одинадцять тренування, приїжджаєш на базу в Конча-Заспу, потренувався, з Алієвим поїхав пообідали, завтра знову в одинадцять тренування... Загалом, дуже сумую за цим. Шукаю напрямок свій. Не те, що складний період – треба знайти себе і чим швидше, тим краще", – розповів Мілевський.

За його словами, у нього зараз чимало різноманітних ідей, і він шукає те, що буде добре саме для нього.

Про прощальний матч

Мілевський планує організувати прощальний матч. Це буде гра "друзів Мілевського" проти "друзів Алієва".