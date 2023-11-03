"Кент" снова в игре: Милевский впервые опубликовал пост накануне украинского "Классического"
3 ноября 2023, 15:49Читати новину українською
Источник:Инстаграмм Артема Милевского
В пятницу, 3 ноября, состоится первое в этом сезоне украинское "Классико" Динамо – Шахтер. Такое событие не мог пропустить легендарный игрок "бело-синих" Артем Милевский.
Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский впервые после продолжительной паузы опубликовал пост в своем Инстаграмме. Легенда Динамо сделал репост сообщения фанатского паблика.
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На фотографии Артем Милевский в форме Динамо с капитанской повязкой. Таким образом, экс-форвард поддержал свой родной клуб в канун Всеукраинского дерби.
Let`s go Kyiv (Вперед, Киев),
– написал культовый нападающий "бело-синих".
Публикация Артема Милевского / instagram.com/timi1010
Лечение Милевского
- Напомним, что Артем Милевский испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По сообщению его друга Александра Алиева, экс-форвард даже находился в коме.
- Благодаря помощи президента Динамо Игоря Суркиса, который взял на себя расходы по лечению, Милевского поместили в одну из частных больниц.
- Курс реабилитации дал результат и постепенно Милевский возвращается к нормальной жизни.
- Теперь, чтобы улучшить настроение Артема, его родная команда должна победить "горняков".