"Кент" снова в игре: Милевский впервые опубликовал пост накануне украинского "Классического"

В пятницу, 3 ноября, состоится первое в этом сезоне украинское "Классико" Динамо – Шахтер. Такое событие не мог пропустить легендарный игрок "бело-синих" Артем Милевский.

Экс-форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский впервые после продолжительной паузы опубликовал пост в своем Инстаграмме. Легенда Динамо сделал репост сообщения фанатского паблика.

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На фотографии Артем Милевский в форме Динамо с капитанской повязкой. Таким образом, экс-форвард поддержал свой родной клуб в канун Всеукраинского дерби.

Let`s go Kyiv (Вперед, Киев),

– написал культовый нападающий "бело-синих".

Публикация Артема Милевского / instagram.com/timi1010

Лечение Милевского

Напомним, что Артем Милевский испытывает серьезные проблемы со здоровьем. По сообщению его друга Александра Алиева, экс-форвард даже находился в коме.

Благодаря помощи президента Динамо Игоря Суркиса, который взял на себя расходы по лечению, Милевского поместили в одну из частных больниц.

Курс реабилитации дал результат и постепенно Милевский возвращается к нормальной жизни.

Теперь, чтобы улучшить настроение Артема, его родная команда должна победить "горняков".