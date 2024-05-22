Десятки тысяч: сколько стоит поиграть с Милевским в FIFA

Бывшая звезда киевского Динамо Артем Милевский опубликовал расценки для фанатов игры FIFA. Провести время с легендой – удовольствие не из дешевых.

Артем Милевский организовал частный клуб Timi10 для любителей игры FIFA. К эксклюзивному сообществу могут присоединиться все желающие.

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Бизнес-проект Милевского

Милевский опубликовал прайс с ценами для тех, кто желает поиграть с легендой. Сыграть с экс-звездой можно у него дома. Это будет стоить почти 30 тысяч гривен. Такая же стоимость для детей провести день вместе с бывшим форвардом Динамо и сборной Украины.

А вот поиграть в FIFA в режиме онлайн с видеозвонком во время игры – стоит "всего" 5 тысяч гривен.

В подарок фанаты Мили получат от него фирменную шапку.

Милевский организовал клуб для любителей игры FIFA / фото из инстаграма экс-форварда