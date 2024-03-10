Квартира в Минске и побитые машины: на что Милевский потратил "скромную" динамовскую зарплату

Бывшая звезда киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский откровенно рассказал, какую зарплату он получал в столичном клубе. Форвард не жалел заработанных средств и забывал о футболе.

Артем Милевский провел яркую карьеру в киевском Динамо. Техничный форвард был одним из лидеров “бело-синих”.

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"Скромная" динамовская зарплата

Руководство Динамо ценило своего футболиста и удерживало благодаря высокой зарплате. Однако Артем достаточно легкомысленно относился к заработанным деньгам.

Во время интервью Милевский признался, сколько он получал в Динамо и на что тратил зарплату.

В год получал 1,6 млн долларов, у ребят из Шахтера было больше, у нас так было скромно. У меня в Минске есть квартира и машины, которые я поразбивал. Я очень много на отпуск тратил денег, потому что у нас всегда был очень сложный сезон. Я забывал об этом, и про футбол забывал на месяц, и мы делали вечеринки, двигались, дискотеки тогда были модные и все это. Родителям, когда заезжал домой, оставлял деньги. Очень многим помогал в то время. Я ничего не жалел, кто был рядом, они жили всегда в достатке,

– рассказал Милевский.

Ранее Милевский признался, сколько употреблял алкоголя. Таким образом бывший футболист преодолевал депрессию вызванную войной.

Карьера Милевского