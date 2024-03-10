Артем Мілевський провів яскраву кар'єру в київському Динамо. Технічний форвард був одним із лідерів "біло-синіх".

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"Скромна" динамівська зарплата

Керівництво Динамо цінило свого футболіста та утримувало завдяки високій зарплаті. Проте Артем досить легковажно ставився до зароблених грошей.

Під час інтерв'ю Мілевський зізнався, скільки він отримував у Динамо та на що витрачав зарплатню.

На рік отримував 1,6 млн доларів, у хлопців із Шахтаря було більше, у нас так було скромно. У мене в Мінську є квартира та машини, які я порозбивав. Я дуже багато на відпустку витрачав грошей, тому що у нас завжди був дуже складний сезон. Я забував про це, і про футбол забував на місяць, і ми робили вечірки, рухалися, дискотеки тоді були модні і все це. Батькам, коли заїжджав додому, лишав гроші. Дуже багатьом допомагав на той час. Я нічого не шкодував, хто був поруч, вони жили завжди в достатку,

– розповів Мілевський.

Раніше Мілевський зізнався, скільки вживав алкоголю. Таким чином колишній футболіст долав депресію спричинену війною.

Кар'єра Мілевського