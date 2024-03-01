Спал почти неделю: Милевский рассказал подробности своего пребывания в коме

В сентябре 2023 года Артем Милевский попал в больницу, где проходил реабилитацию от алкогольной зависимости. Он находился в критическом состоянии, дело дошло даже до комы.

К счастью, благодаря друзьям и медикам его вытащили из этого состояния. Президент киевского Динамо Игорь Суркис оплатил лечение, после чего экс-капитан киевлян вернулся к нормальной жизни.

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Подробности пребывания Милевского в больнице

39-летний бывший нападающий "бело-синих" Артем Милевский рассказал, как он попал в больницу и пролил свет на неожиданное попадание в кому.

По словам экс-футболиста, это произошло после поединка Лиги чемпионов Реал Мадрид – Унион Берлин. Он смотрел игру и пил ром, и во время просмотра матча поспорил со своим близким товарищем Сергеем, который предложил Артему съездить в больницу и прокапаться.

Милевский заявил, что ему на тот момент не было плохо, но он уже понимал, что время выходить из тяжелого состояния, поэтому договорились, если "сливочные" победят, то они собираются и едут только на эту процедуру.

В результате, в компенсированное время Беллингем забил гол, который принес победу Реалу со счетом 1:0. После этого друзья сразу вызвали скорую и оказались в больнице.

"Приезжаем, туда-сюда, думаю, сейчас прокапаюсь и домой снова. Но в результате сложилось так, что говорят "вам нужно остаться". Ну, я без паники, думаю останусь, день-два, сделаю все процедуры и все, я свободен, буду гулять, вернусь живьем, и в результате...

Я засыпаю. Под капельницей. Меня усыпляют. А просыпаюсь только через 6 дней. Но мое первое впечатление было, что мне дали какое-то снотворное, и я поспал часов 20, 24. Просыпаюсь, весь в проводах. Пацаны стоят, говорят: "нормально? Ты 6 дней спал". Ну, как врачи объяснили, я был в искусственной коме,

– рассказал Милевский.

Дружбе Милевского и Алиева конец