Штора стоит, – Милевский рассказал о своей новой жизни без алкоголя

Бывший капитан Динамо Артем Милевский осенью 2023 года имел большие проблемы со здоровьем. Из-за алкогольной зависимости он попал в больницу, где почти неделю находился в искусственной коме.

Однако он смог преодолеть свои проблемы и вернулся к нормальной жизни. Сейчас Артем ведет активную социальную и медийную деятельность и даже имеет предложение от киевского Динамо трудоустроиться в структуре клуба.

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Милевскому нравятся перемены в жизни

После прохождения реабилитации бывший форвард сборной Украины ведет здоровый образ жизни. Артем Милевский пообщался с болельщиками и рассказал, как ему удается жить без алкоголя:

Иногда тяжеловато, Иногда скучно. Может даже и какие-то там мысли посещают, но у меня штора стоит, все события до сих пор, они никуда не исчезли, поэтому переключает сразу. И плюс очень помогает тренажерка, я постоянно хожу. Плюс постоянно общаюсь со многими по телефону, постоянно в движении. Постоянно что-то то в телеграме, то в инстаграме, то еще где-то.

То есть, постоянно общение. Познакомился за это время с огромным количеством людей. Поэтому нормально справляюсь. Все хорошо. На самом деле мне уже нравится то, что я не пью. Утром встаешь с нормальной головой, с нормальным лицом. Это очень здорово и советую всем аккуратно с этой штукой".

Напомним, что ранее Артем Милевский рассказывал, как дошел до критического состояния. После начала полномасштабного вторжения у него началась депрессия и он спасался от нее алкоголем, выпивая ежедневно граммов по 300 рома или виски.