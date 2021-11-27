Милевский раскрыл детали своего легендарного появления на пресс-конференции в халате

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему в 2012 году пришел на пресс-конференцию Олега Блохина в халате. Выходка Милевского стала темой многолетних шуток над форвардом.

По словам футболиста, он не хотел обижать тренера, а наоборот спешил на собрание.

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– Часто ли заранее приезжал на тренировку?

– Всегда. Я же не Хачериди, это он всегда на час опаздывает. Я старался, только с халатом ошибочка вышла, не успел переодеться.

– Это было задумано?

– Да нет, я же нормальный человек. Обычный парень. Опоздал, не успел переодеться, просто прибежал в халате. Честно, так и было, – сказал Милевский.

Карьера Милевского: коротко