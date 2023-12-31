Отдал все деньги на реабилитацию бойцам: сколько Милевский выручил во время благотворительного стрима

Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский возвращается в нормальную жизнь. Легенда "бело-синих" провел благотворительный стрим.

30 декабря бывший форвард киевлян провел благотворительный стрим, вырученные деньги из которого ушли на центр реабилитации для пострадавших от войны Superhumans. Появилась сумма, пошедшая на лечение раненых.

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Новая деятельность Милевского

Перед стримом отмечалось, что 20% вырученной суммы пойдут на восстановление украинских защитников. Но в итоге Милевский изменил свое решение.

Во время благотворительного стрима Артем насобирал 5260 гривен. Все средства пошли на нужды бойцов, которые не боятся посмотреть в глаза врагу.



Милевский задонатил на лечение потерпевших / Скриншот из соцсетей

Отметим, что Артем понемногу возвращается в полноценную и нормальную жизнь после ужасного состояния, депрессии, в которую бывший футболист упал после февраля 2022-го. Благодаря небезразличным, Милевского положили в частную клинику, где он прошел курс лечения, который взял на себя президент Динамо Игорь Суркиси. Его "кент" Александр Алиев сообщал о состоянии здоровья Милевского, которое, к счастью, нормализовали.

Украинская карьера Артема Милевского