Отдал все деньги на реабилитацию бойцам: сколько Милевский выручил во время благотворительного стрима
Источник:Twitch Артема Милевского
Бывший футболист киевского Динамо Артем Милевский возвращается в нормальную жизнь. Легенда "бело-синих" провел благотворительный стрим.
30 декабря бывший форвард киевлян провел благотворительный стрим, вырученные деньги из которого ушли на центр реабилитации для пострадавших от войны Superhumans. Появилась сумма, пошедшая на лечение раненых.
Интересно "Ни одной проблемы не вижу": Милевский сделал скандальное заявление по русскому языку
Новая деятельность Милевского
Перед стримом отмечалось, что 20% вырученной суммы пойдут на восстановление украинских защитников. Но в итоге Милевский изменил свое решение.
Во время благотворительного стрима Артем насобирал 5260 гривен. Все средства пошли на нужды бойцов, которые не боятся посмотреть в глаза врагу.
Милевский задонатил на лечение потерпевших / Скриншот из соцсетей
Отметим, что Артем понемногу возвращается в полноценную и нормальную жизнь после ужасного состояния, депрессии, в которую бывший футболист упал после февраля 2022-го. Благодаря небезразличным, Милевского положили в частную клинику, где он прошел курс лечения, который взял на себя президент Динамо Игорь Суркиси. Его "кент" Александр Алиев сообщал о состоянии здоровья Милевского, которое, к счастью, нормализовали.
Украинская карьера Артема Милевского
- Начинал футбольную жизнь в Киеве, в Борисфере. Летом 2002 года перешел в структуру Динамо.
- Уже через год стал футболистом первой команды киевлян, за которую отыграл следующие 10 лет.
- Далее в жизни Милевского был заграничный период.
- 1 января 2021 года вернулся в украинский футбол, в частности стал футболистом Миная (сыграл 10 поединков).
- Однако уже 1 сентября того же года повесили бутсы на гвоздь.
- В футболке киевского Динамо провел 274 матча (86 голов и 53 ассиста). Это самое большое количество поединков в карьере Милевского за один клуб.
- В Украине завоевал 11 трофеев.
- Лучший бомбардир украинского чемпионата в сезон-2009/2010.