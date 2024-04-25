Однозначно вернусь, – Милевский рассказал о своем будущем в киевском Динамо

Экс-капитан Динамо Артем Милевский осенью 2023 года имел большие проблемы со здоровьем. Однако после тяжелого периода он вернулся к нормальной жизни.

Сейчас Милевский ведет активную социальную деятельность и даже начал играть в футбол. Он выступает на любительском уровне в медиалиге за команду IGNIS.

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Милевский вернется в родной клуб

Бывший игрок сборной Украины рассказал, хочет ли он вернуться в профессиональный спорт и работать в структуре Динамо. Ведь, по словам друга Артема, он получил предложение от Игоря Суркиса, когда лечился.

Я однозначно вернусь. Конечно же, хочу только в Динамо Киев, но всему свое время. Наступит время, и я вернусь. На какой должности вижу себя? Мне интересно работать с нападающими. Интересно найти нападающего, который был бы похож на меня. Может, он будет не из Украины, может это будет какой-то иностранец,

– заявил Милевский.

Напомним, что президент "бело-синих" не только сделал предложение бывшему капитану вернуться в клуб, но и помог вытащить его из тяжелого состояния. Игорь Суркис полностью взял на себя финансовую часть лечения Артема в частной клинике.

Прошлое Милевского в Динамо