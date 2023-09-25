Президент Динамо потратил солидную сумму на лечение Милевского, который в тяжелом состоянии

Игорь Суркис решил закрыть финансовый вопрос из-за желания помочь легенде киевлян 00-х. За последние полтора года Артём столкнулся с катастрофическими проблемами.

Экс-игрок сборной Украины Артем Милевский попал в затруднительное положение. После начала полномасштабной войны этнический белорус исчез из инфопространства, а после появления на камеры шокировал фанатов.

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Артем заметно набрал вес и имел все признаки зависимости от алкоголя. Ситуация усугубилась летом, когда Милевский начал в нетрезвом состоянии рекламировать в инстаграммах сомнительных капперов.

Капперы – люди, продающие прогнозы на спортивные события на основе своих инсайдерских данных. Грубо говоря, на основе информации о договорных матчах.

Долгое время Милевский отказывался от помощи своих друзей Александра Алиева и Евгения Селезнева. Впрочем, первый в конце концов сказал, что Артема госпитализировали и он в тяжелом состоянии.

По информации "кента" Артема, оплату за лечение взял на себя президент Динамо Игорь Суркис. В свою очередь, в СМИ попал счет, который он оплатил за Милевского.



Счет на лечение Артема Милевского / АНДРІЮК ONLINE

За первые семь суток стационара в частной клинике "Райеринг" Суркис заплатил 175 тысяч гривен. Из них 105 тысяч за стационар, еще 70 тысяч за консультации, диагностику и медикаменты.

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Напомним, что Милевский является питомцем Динамо, за которое успешно поиграл с 2002 по 2013 годы. В 278 матчах Артем забил 87 голов, четырежды становился чемпионом Украины и выигрывал бомбардирскую гонку УПЛ.

После Динамо Артем поиграл за турецкий Газиантепспор, хорватские Хайдук и РНК Сплит, румынскую Конкордию, российское Тосно, венгерскую Кишварду, белорусское Динамо Брест и украинский Минай. Также на его счету 50 матчей и 8 голов за сборную Украины.