Милевский рассказал, что получил 150 тысяч долларов после выступления на чемпионате мира-2006. Тогда "сине-желтые" пробились в четвертьфинал.

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Самый большой гонорар Милевского

"Наибольшие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов.

Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям был, наверное", – сказал Милевский.

На своем Twitch-канале Милевский также рассказал о азартные игры. Он назвал, какую самую большую сумму проиграл в казино.

По его словам, это было 15 тысяч долларов. Однако он заметил, что потом "удалось отыграться". Он добавил, что обычно боялся много проиграть, поэтому вовремя останавливался.

Что известно о карьере бывшего игрока