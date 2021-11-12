Милевский назвал лучшего украинского футболиста современности
Источник:Коммент.Шоу
Бывший игрок киевского Динамо Артем Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины. Экс-футболист успел даже поиграть с этим игроком.
36-летний Артем Милевский выступал за сборную Украины с 2006-го по 2012 год. За это время он провел в составе "сине-желтой" дружины 50 матчей и забил восемь мячей. Участвовал в ЧМ-2006 и Евро-2012.
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Ярмоленко. Ярмоленко – это очень серьезный характер. Ему до рекорда Шевченко 4 гола осталось. Побить рекорд Шевченко, представляете себе такое? Это на фоне того, что в Вест Хэме не очень получается, трудно, вроде бы должны ставить. За сборную приехал, отыграл 90 минут, сделал все для команды, но в Вест Хэме его снова не ставят,
– сказал Милевский.
Карьера Ярмоленко в Украине
- Андрей Ярмоленко выступал за Динамо с 2006-го по 2017 год, перебравшись в дортмундскую Боруссию за 25 миллионов евро. Летом 2018 года украинец продолжил карьеру в Вест Хэме, который заплатил за Андрея 20 миллионов евро.
- Всего за Динамо Ярмоленко провел 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 результативных передач.