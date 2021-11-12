Милевский назвал лучшего украинского футболиста современности

Бывший игрок киевского Динамо Артем Милевский назвал лучшего футболиста сборной Украины. Экс-футболист успел даже поиграть с этим игроком.

36-летний Артем Милевский выступал за сборную Украины с 2006-го по 2012 год. За это время он провел в составе "сине-желтой" дружины 50 матчей и забил восемь мячей. Участвовал в ЧМ-2006 и Евро-2012.

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Ярмоленко. Ярмоленко – это очень серьезный характер. Ему до рекорда Шевченко 4 гола осталось. Побить рекорд Шевченко, представляете себе такое? Это на фоне того, что в Вест Хэме не очень получается, трудно, вроде бы должны ставить. За сборную приехал, отыграл 90 минут, сделал все для команды, но в Вест Хэме его снова не ставят,

– сказал Милевский.

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