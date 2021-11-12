36-річний Артем Мілевський виступав за збірну України з 2006-го по 2012 рік. За цей час він провів у складі "синьо-жовтої" дружини 50 матчів та забив вісім м'ячів. Брав участь у ЧС-2006 та Євро-2012.
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Ярмоленко. Ярмоленко – це дуже серйозний характер. Йому до рекорду Шевченка 4 голи залишилося. Побити рекорд Шевченка, уявляєте собі таке? Це на тлі того, що у Вест Хемі не дуже виходить, важко, начебто мають ставити. За збірну приїхав, відіграв 90 хвилин, зробив усе для команди, але у Вест Хемі його знову не ставлять,
– сказав Мілевський.
Кар'єра Ярмоленка в Україні
- Андрій Ярмоленко виступав за Динамо з 2006-го по 2017 рік, перебравшись в дортмундську Боруссію за 25 мільйонів євро. Влітку 2018 року українець продовжив кар'єру у Вест Хемі, який заплатив за Андрія 20 мільйонів євро.
- Всього за Динамо Ярмоленко провів 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 результативних передач.