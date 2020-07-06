Известные в прошлом по выступлениям в киевском "Динамо" футболисты Артем Милевский и Евгений Хачериди заразились COVID-19. Оба игрока подхватили вирус в Беларуси, где играют за "Динамо" Брест.

Белорусский сайт Tribuna.com сообщает, что общее количество зараженных COVID-19 в брестском "Динамо" достигло 15 человек. Среди заболевших – трое украинцев.

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Милевский и Хачериди заразились COVID-19

В списке зараженных 10 футболистов. Среди них украинцы Артем Милевский, Евгений Хачериди и воспитанник "Шахтера" Александр Нойок.

Еще пятеро зараженных – персонал клуба.

По информации источника, 28-летний Нойок находится больницы.

Следует отметить, что Милевский 3 июля провел полный матч за "Динамо" Брест в чемпионате Беларуси против "Смолевичей". О положительном тесте украинец узнал только после игры.

Хачериди и Нойок участия в поединке не принимали.

Как известно, в Беларуси не останавливали проведения футбольных матчей несмотря на пандемию COVID-19. Кроме того, Беларусь – была единственной страной, где матчи могли посещать болельщики.