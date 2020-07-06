Колишні зірки "Динамо" Мілевський і Хачеріді заразилися COVID-19 у Білорусі
Відомі у минулому за виступами у київському "Динамо" футболісти Артем Мілевський та Євген Хачеріді заразилися COVID-19. Обидва гравці підхопили вірус у Білорусі, де грають за "Динамо" Брест.
Білоруський сайт Tribuna.com повідомляє, що загальна кількість заражених COVID-19 у брестському "Динамо" досягло 15 осіб. Серед хворих – троє українців.
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Мілевський і Хачеріді заразилися COVID-19
У списку заражених 10 футболістів. Серед них українці Артем Мілевський, Євген Хачеріді та вихованець "Шахтаря" Олександр Нойок.
Ще п'ятеро заражених – персонал клубу.
За інформацією джерела, 28-річний Нойок перебуває лікарні.
Слід зазначити, що Мілевський 3-го липня провів повний матч за "Динамо" Брест у чемпіонаті Білорусі проти "Смолевичі". Про позитивний тест українець дізнався тільки після гри.
Хачеріді та Нойок участі в поєдинку не взяли.