Милевский будет отбирать игроков для сборной Украины по мини-футболу на чемпионат мира
Источник:ТаТоТаке
Артём Милевский стал игроком сборной Украины по мини-футболу. Он намерен выступить на чемпионатах Европы и мира. При этом он будет иметь право выбирать игроков в команду.
Отбор в сборную
Сборная Украины по мини-футболу в 2022 году планирует сыграть на трех турнирах. Первый из них – чемпионат Европы.
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Пока идет отбор в команду. В конце марта состоятся отборочные турниры в городах и регионах, а финальные матчи пройдут в Киеве. В итоге, главный тренер сборной Украины Эдуард Цихмейструк сформирует состав сборной.
При этом право выбора игроков в команде будет и Артем Милевский.
"Насколько я знаю, Милевский также будет иметь право голоса при выборе футболистов. Милевский будет одним из тех, кто будет оценивать игроков", – рассказал ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Стоит отметить, что мини-футбол и футзал – это разные виды спорта. В мини-футболе играют на натуральной или искусственной траве. Кроме того, в мини-футболе могут играть команды, составом от пяти до восьми игроков (в зависимости от размеров поля), в отличие от футзала, в который играют две команды по пять человек, учитывая вратаря.
Кроме того, есть сборная Украины по футзалу, которая на чемпионате Европы 2022 года дошла до полуфинала. А сами футзалисты играют в профессиональных клубах
За сборные по мини-футболу довольно часто играют бывшие футболисты. Такие есть и в сборной Украины – Александр Романчук, Николай Ищенко или Артем Милевский.
После чемпионата Европы, команда планирует выступить на турнире в Киеве и отправиться на чемпионат мира.