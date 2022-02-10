Отбор в сборную

Сборная Украины по мини-футболу в 2022 году планирует сыграть на трех турнирах. Первый из них – чемпионат Европы.

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Пока идет отбор в команду. В конце марта состоятся отборочные турниры в городах и регионах, а финальные матчи пройдут в Киеве. В итоге, главный тренер сборной Украины Эдуард Цихмейструк сформирует состав сборной.

При этом право выбора игроков в команде будет и Артем Милевский.

"Насколько я знаю, Милевский также будет иметь право голоса при выборе футболистов. Милевский будет одним из тех, кто будет оценивать игроков", – рассказал ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Стоит отметить, что мини-футбол и футзал – это разные виды спорта. В мини-футболе играют на натуральной или искусственной траве. Кроме того, в мини-футболе могут играть команды, составом от пяти до восьми игроков (в зависимости от размеров поля), в отличие от футзала, в который играют две команды по пять человек, учитывая вратаря.

Кроме того, есть сборная Украины по футзалу, которая на чемпионате Европы 2022 года дошла до полуфинала. А сами футзалисты играют в профессиональных клубах

За сборные по мини-футболу довольно часто играют бывшие футболисты. Такие есть и в сборной Украины – Александр Романчук, Николай Ищенко или Артем Милевский.

После чемпионата Европы, команда планирует выступить на турнире в Киеве и отправиться на чемпионат мира.