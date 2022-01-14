Милан выбил Дженоа из Кубка Италии: Шевченко стал ближе к увольнению – видеообзор

Дженоа 13 января сыграла против Милана в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Подопечные Андрея Шевченко досадно проиграли, хотя первыми открыли счет в матче.

Милан – Дженоа 3:1

Голы: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 – Эстигор, 17

В преддверии важного матча из расположению Дженоа поступила хорошая информация. Андрей Шевченко получил негативный тест на коронавирус и смог руководить командой из технической зоны.

Перед поединком СМИ намекали на увольнение украинца с должности главного тренера "грифонов". Некоторые издания сообщали, что даже победы над Миланом не сохранит для Шевченко место в тренерском мостике. Сумма компенсации для наставника и его помощников составит 20 миллионов евро.

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Уже на старте матча Крунич лучше всех сыграл на втором этаже после подачи с углового. Но удар взяла на себя перекладина ворот Дженоа. Уже на 4-й минуте Милан мог повести в счете.

На 16-й минуте Вангойсден обыграл своего опекуна и нанес мощный удар из предела штрафной Милана. Вратарь "россонери" показал настоящий класс в рамке ворот.

Дженоа отправила в нокдаун Милан

Уже на следующей минуте Дженоа внезапно размочила нули на табло. Эстигор выпрыгнул на подачу с углового и головой отправил мяч в сетку ворот хозяев – 0:1.

Много пространства Милан давал игрокам соперника, которые легко проходили центр поля. В эпизодах "россонери" не могли связать три – четыре передачи.

Ближе к концу первого тайма на футбольном поле было достаточно много борьбы. Следствие – две желтые карточки.

Портанова упустил прекрасную возможность удвоить преимущество "грифонов". Полузащитник откликнулся на передачу во вратарскую. Но его удар в упор был мимо владения Милана. Очень острый момент создали гости в конце первой 45-минутки.

Удар Экубана пролетел мимо ворот, после чего раздался свисток судьи на перерыв.

Видеообзор первого тайма