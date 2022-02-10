Милан – Лацио 4:0

Голы: Леау, 24, Жиру, 41, 45+1, Кессье, 79

24 минуты понадобилось футболистам, чтобы открыть счет в матче. Леау стал адресатом передачи из глубины поля. Нападающий Милана легко пробил возле рук голкипера – 1:0, пишет 24 канал.

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В конце первого тайма хозяева забили еще дважды, дубль оформил Жиру. Сперва "россонери" удалась быстрая контратака. Леау ворвался в штрафную, мастерски убрал опекуна и прострелил во вратарскую на Жиру. Оливье в упор расстрелял владения Лацио – 2:0.

Уже в компенсированное к первой 45-минутке время Жиру забил второй раз. Оливье снова замкнул прострел, но на этот раз от Эрнандеса. Форвард опередил защитника, летевшего в подкате, – 3:0.

Педро пытался взять инициативу на себя, но его дальний удар был очень слабым.

После углового Лацио имел отличную возможность забить. Но ни один из игроков не замкнул передачу в штрафной соперника.

Атаки "орлов" привели к голу от футболистов Милана. Кессье сыграл более ловко после подачи со стандарта и сделал счет 4:0.

Милан разгромил Лацио в четвертьфинале Кубка Италии и стал вторым полуфиналистом турнира.

Еще два участника 1/2 финала определятся в поединках Аталанта – Фиорентина и Ювентус – Сассуоло.

Милан – Лацио видеообзор матча