Милан – Лацио 4:0
Голы: Леау, 24, Жиру, 41, 45+1, Кессье, 79
24 минуты понадобилось футболистам, чтобы открыть счет в матче. Леау стал адресатом передачи из глубины поля. Нападающий Милана легко пробил возле рук голкипера – 1:0, пишет 24 канал.
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В конце первого тайма хозяева забили еще дважды, дубль оформил Жиру. Сперва "россонери" удалась быстрая контратака. Леау ворвался в штрафную, мастерски убрал опекуна и прострелил во вратарскую на Жиру. Оливье в упор расстрелял владения Лацио – 2:0.
Уже в компенсированное к первой 45-минутке время Жиру забил второй раз. Оливье снова замкнул прострел, но на этот раз от Эрнандеса. Форвард опередил защитника, летевшего в подкате, – 3:0.
Педро пытался взять инициативу на себя, но его дальний удар был очень слабым.
После углового Лацио имел отличную возможность забить. Но ни один из игроков не замкнул передачу в штрафной соперника.
Атаки "орлов" привели к голу от футболистов Милана. Кессье сыграл более ловко после подачи со стандарта и сделал счет 4:0.
- Милан разгромил Лацио в четвертьфинале Кубка Италии и стал вторым полуфиналистом турнира.
- Еще два участника 1/2 финала определятся в поединках Аталанта – Фиорентина и Ювентус – Сассуоло.
Милан – Лацио видеообзор матча