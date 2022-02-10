Мілан – Лаціо 4:0

Голи: Леао, 24, Жиру, 41, 45+1, Кессі, 79

24 хвилини знадобилось футболістам, щоб відкрити рахунок у матчі. Леао став адресатом передачі з глибини поля. Нападник Мілана легко пробив біля рук голкіпера – 1:0, пише 24 канал.

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Наприкінці першого тайму господарі забили ще двічі, дубль оформив Жиру. Спершу "россонері" вдалась швидка контратака. Леао увірвався у штрафний, майстерно прибрав опікуна та прострілив у воротарський майданчик на Жиру. Олів'є впритул розстріляв володіння Лаціо – 2:0.

Вже у компенсований до першої 45-хвилинки час Жиру забив вдруге. Олів'є знову замкнув простріл, але цього разу від Ернандеса. Форвард випередив захисника, який летів у підкаті – 3:0.

Педро намагався взяти ініціативу на себе, але його дальній удар був дуже слабким.

Після кутового Лаціо мало найкращу нагоду забити. Але жоден із гравців не замкнув передачу у штрафному суперника.

Атаки "орлів" привели до гола від футболістів Мілана. Кессі зіграв найспритніше після подачі зі стандарту та зробив рахунок 4:0.

Мілан розтрощив Лаціо у чвертьфіналі Кубка Італії та став другим півфіналістом турніру.

Ще два учасники 1/2 фіналу визначаться у поєдинках Аталанта – Фіорентина та Ювентус – Сассуоло.

Мілан – Лаціо відеоогляд матчу