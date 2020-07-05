4 июля "Лацио" померился силами с "Миланом" в матче 30 тура Серии А. Команда Симоне Индзаги провалила домашний поединок и потерпела разгромное поражение.

Лацио – Милан 0:3

Голы: Чанханоглу, 23, Ибрагимович,34 (п), Ребич, 59

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Центральный матч Серии А проходил в Риме. Поединок был важным в контексте лидерства в чемпионате для туринского "Ювентуса", пишет 24 канал.

Без шансов

С первых секунд матча обе команды показывать активный футбол.

На 23-й минуте счет на табло был открыт, хорошую сыгранность показали футболиста гостей. Чалханоглу и Ибрагимович обыграли оборону "Лацио", что позволило первому выйти на ударную позицию на линии штрафной. Чалханоглу не стал расстреливать голкипера, а классно переиграл его и пробил в левый верхний угол – 0:1.

Уже через 10 минут активный Ибрагимович мог еще увеличить счет, но его гол не засчитал арбитр.

И все же в первом тайме болельщики гостей смогли увидеть гол от любимой команды. На 34-й минуте Раду сыграл рукой в ​​собственной штрафной, арбитр указал на 11-метровую отметку. Стракоша среагировал на удар Ибрагимовича, но не смог спасти владения – 0:2.

В дебюте второго тайма "Лацио" забил гол, но судья снова отменил гол из-за офсайда.

На 59-й минуте счет встречи стал неприлично разгромным. Бонавентура сделал простую, но точную передачу на Ребича и тот подстроившись нанес удар – 0:3. Судья усомнился в чистоте гола и обратился за помощью к ВАР. Судья Кальварезе снова оказался в центре внимания, просмотрев повтор он все-таки засчитал результативный удар – 0:3.

Несмотря на попытки "Лацио" сократить счет, этот гол стал последним во встрече.

Итоговый счет встречи – 0:3.

Команда из Милана неожиданно для многих одержала уверенную победу над сильным соперником, оказав серьезную помощь "Ювентусу" в контексте борьбы за Скудетто. "Орлы" теперь отстают от туринцев на семь набранных очков. "Россонери" же вырвались на шестое место, обойдя "Наполи".

Обзор матча Лацио – Милан