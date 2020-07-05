"Милан" разгромил "Лацио" и сделал подарок для "Ювентуса": видео
4 июля "Лацио" померился силами с "Миланом" в матче 30 тура Серии А. Команда Симоне Индзаги провалила домашний поединок и потерпела разгромное поражение.
Лацио – Милан 0:3
Голы: Чанханоглу, 23, Ибрагимович,34 (п), Ребич, 59
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Центральный матч Серии А проходил в Риме. Поединок был важным в контексте лидерства в чемпионате для туринского "Ювентуса", пишет 24 канал.
Без шансов
С первых секунд матча обе команды показывать активный футбол.
На 23-й минуте счет на табло был открыт, хорошую сыгранность показали футболиста гостей. Чалханоглу и Ибрагимович обыграли оборону "Лацио", что позволило первому выйти на ударную позицию на линии штрафной. Чалханоглу не стал расстреливать голкипера, а классно переиграл его и пробил в левый верхний угол – 0:1.
Уже через 10 минут активный Ибрагимович мог еще увеличить счет, но его гол не засчитал арбитр.
И все же в первом тайме болельщики гостей смогли увидеть гол от любимой команды. На 34-й минуте Раду сыграл рукой в собственной штрафной, арбитр указал на 11-метровую отметку. Стракоша среагировал на удар Ибрагимовича, но не смог спасти владения – 0:2.
В дебюте второго тайма "Лацио" забил гол, но судья снова отменил гол из-за офсайда.
На 59-й минуте счет встречи стал неприлично разгромным. Бонавентура сделал простую, но точную передачу на Ребича и тот подстроившись нанес удар – 0:3. Судья усомнился в чистоте гола и обратился за помощью к ВАР. Судья Кальварезе снова оказался в центре внимания, просмотрев повтор он все-таки засчитал результативный удар – 0:3.
Несмотря на попытки "Лацио" сократить счет, этот гол стал последним во встрече.
Итоговый счет встречи – 0:3.
Команда из Милана неожиданно для многих одержала уверенную победу над сильным соперником, оказав серьезную помощь "Ювентусу" в контексте борьбы за Скудетто. "Орлы" теперь отстают от туринцев на семь набранных очков. "Россонери" же вырвались на шестое место, обойдя "Наполи".
Обзор матча Лацио – Милан