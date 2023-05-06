Милан одолел конкурента за место в ЛЧ благодаря невероятному голу игрока сборной Франции: видео

Подопечные Стефано Пиоли взяли реванш в Лацио и на время вернулись в топ-четверку. Один из голов после слалома из своей половины забил Тео Эрнандес.

Милан – Лацио 2:0

Голы: Беннасер, 17, Тео Эрнандес, 29.

В Италии стартовал 34 тур Серии А. Начался он сразу с одного из центральных матчей между борцами за путевки в Лигу чемпионов – Милан принимал Лацио, пишет 24 канал.

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Подопечные Стефано Пиоли за последний месяц выиграли всего один поединок чемпионата, из-за чего опустились ниже четвертого места. Лацио наоборот закрепился на второй позиции, поэтому "россонери" победа была жизненно необходимой.

В первом круге римляне не оставили шансы Милану (4:0). Отчетная встреча неудачно началась для гостей, ведь уже в начале игры из-за травмы покинул поле лидер "красно-черных" Рафаэл Леау.

Реванш удался

Впрочем, Лацио сам помог Милану открыть счет. Недоразумение между Казале и эксигровцем Шахтера Маркосом Антонио привело к перехвату мяча Беннасером. Алжирец перепасовался из Жира и без проблем открыл счет.

А ближе к перерыву гости удвоили счёт. Голом-красавцем отличился защитник сборной Франции Тео Эрнандес. Получив мяч от кипера Меньяна, игрок протащил его от своей площадки до чужой и красиво поразил ворота Проведя с дальней дистанции.

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Милан временно у топ-4

После этого подопечные Пиоли стали играть на содержание и даже не позволили Лацио нанести хотя бы один удар в творение. Таким образом, Милан берет реванш у римлян и пока возвращается в топ-четверку.

Наполи – 80 (33 матча) Лацов – 64 (34) Ювентус – 63 (33) Милан – 61 (34) Интер – 60 (33) Аталанта – 58 (33) Рома – 58 (33)

Отставание от "орлов" составляет три балла. Впрочем, уже вечером "россонери" должны выпасть из зоны ЛЧ, ведь в параллельном матче сыграют прямые конкуренты в лице Интера и Ромы.

Также беспокойство у фанатов Милана вызывает травма Леау. Уже в среду "Россонери" будут играть первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, где соперником будут соседи по городу Интер.

Видеообзор матча Милан – Лацио: